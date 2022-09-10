Эспаньол был близок к камбеку в битве с Севильей в родных стенах, но поражения не избежал (2:3). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 5-й тур

Эспаньол – Севилья – 2:3

Голы: Хоселу, 45+4 (пен), Брейтвет, 62 – Ламела, 1, Кармона, 26, 45

Удаление: Ламела, 86 (Севилья)

Кадис – Барселона – начало в 19:30

Атлетико – Сельта – начало в 22:00

Севилья ужасно начала сезон, набрав всего одно очко в четырёх турах Ла Лиги и потерпев разгром от Ман Сити в Лиге чемпионов. Ещё одно поражение могло стоить Хулену Лопетеги работы, да и футболистам "рохибланкос" вряд ли нравилось держаться у дна таблицы. В выездном матче против Эспаньола нервионцев устраивала только победа.

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Гости настроились как следует, устроив разгром за тайм. Уже на 45-й секунде встречи Ламела получил проникающий пас от Кармоны на правый край штрафной и покатил мяч мимо голкипера, открыв счёт. На 26-й минуте Кармона отличился сам, сыграв на добивании после замыкания углового, а на 29-й Хосе обокрал Кармону перед воротами и оформил дубль. 0:3!

Казалось, что после этого все вопросы будут закрыты, однако на 4-й компенсированной минуте Эспаньол вернулся в игру, заработав пенальти. Хоселу уверенно его реализовал. На 62-й же минуте Брейтвейт сократил отставание до минимума, замкнув подачу с фланга, а затем сыграв на добивании. 2:3! После этого каталонцы упустили ещё несколько моментов, а на последние 18 минут они остались в большинстве благодаря удалению Ламелы. Впрочем, дожать соперника не удалось – Севилья удержала дебютную победу в сезоне!

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