Іспанські клуби близькі до компромісу на позначці 25 мільйонів євро, повідомляє L'Equipe.

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Орендна угода була розрахована на 2 сезони з пунктом про викуп за 40 млн. Атлетіко був зобов'язаний придбати Грізманна, якщо той в обох кампаніях награє 45 і більше хвилин у понад 50% матчів, коли він доступний (враховуються травми і дискваліфікації). У минулому сезоні ця частка сягнула 82,5%, але тепер "матрацники" почали навмисно обмежувати ігровий час француза – строго по 27-30 хвилин у всіх 6 матчах нового.

Ймовірно, Барселона втомилася від махінацій Атлетіко і готова відпустити 31-річного чемпіона світу бодай за 25 млн євро. Це виглядає мізером на тлі 120 мільйонів, які каталонці заплатили "матрацникам" влітку 2019-го.

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