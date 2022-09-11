Еще 4 игрока сохраняют большие шансы покинуть Камп Ноу в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Барселона не имеет долгов на миллиард евро – Ла Лига назвала реальные цифры и опровергла возможность банкротства

Речь идет о Пике, Альбе, де Йонге и Депае. Два ветерана имеют большие зарплаты, но уже не играют столь важной роли на поле. Похожая история с дуэтом нидерландцев. Барселона еще летом активно искала для них новые клубы, однако они решили доказывать свой уровень Хави. Их контракты остаются большим бременем для клуба, поэтому вопрос об уходе будет подниматься и в январе.

Добавим, что Барселона мощно начала новый сезон – 13 очков в 5 турах Примеры и разгром Виктории Пльзень (5:1) на старте ЛЧ.

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