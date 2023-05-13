"Для меня Бускетс самый лучший полузащитник. Самый умный, которого я видел в своей спортивной карьере. Мне казалось несправедливым, когда его не номинировали на "Золотой мяч".

Бускетс официально покидает Барселону

Он принял правильное решение, хотя оно причиняет нам боль. Он идет ценным, в очень хороший момент с Суперкубком, вот-вот выигрывает Ла Лигу. Я желаю ему лучшего. Серхио, пожалуй, самый умный игрок, с которым я когда-нибудь играл. Было отлично иметь его в команде в статусе капитана. Он был десяткой во всем: поведении, уважении, преданности, солидарности. Бускетс – образец, несомненно, самый лучший полузащитник в истории команды.

Барселона начинает новую эру. Надеюсь, Гави и Педри превзойдут нас. У нас есть группа с очень хорошими футболистами", – высказался Хави на пресс-конференции.

Бускетс недавно объявил, что покинет каталонцев, за которых выступает с 2005 года. В текущем сезоне полузащитник провел 39 матчей во всех турнирах и отличился четырьмя ассистами.

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