Капитан "блаугранас" Серхио Бускетс больше не будет выступать на Камп Ноу. О своем решении испанец уже объявил публично.

Контракт 34-летнего опорного хавбека истекает летом. Он решил соглашение не продлевать, так что покинет Барсу в конце сезона. Об этом Бускетс заявил в видеообращении, опубликованном пресс-службой клуба.

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Хави Эрнандес хотел, чтобы капитан остался в "блаугранас", однако стороны не смогли договориться. По информации прессы, Серхио предлагали контракт с трехкратной урезкой зарплаты. Футболист уже якобы знает, в каком клубе продолжит карьеру.

Напомним, Бускетс перебрался к каталонцам в 2005-м, а за первую команду дебютировал тремя годами позже и с тех пор наиграл 719 поединков. Также за это время испанец выиграл 31 трофей, в том числе три Лиги чемпионов.

Барселона лидирует в Ла Лиге с серьезным отрывом, и уже 14 мая может гарантировать себе чемпионство. Для Серхио Бускетса это будет 9 трофей Примеры.

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