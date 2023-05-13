"Барселона починає нову еру": Хаві вперше прокоментував відхід Бускетса
Головний тренер Барселони Хаві оцінив рішення, яке ухвалив капітан каталонців.
"Для мене Бускетс найкращий півзахисник. Найрозумніший, якого я бачив у своїй спортивній кар'єрі. Мені здавалося несправедливим, коли його не номінували на "Золотий м'яч".
Бускетс офіційно покидає Барселону
Він ухвалив правильне рішення, хоча воно завдає нам болю. Він йде цінним, у дуже хороший момент з Суперкубком, ось-ось виграє Ла Лігу. Я бажаю йому найкращого. Серхіо, мабуть, найрозумніший гравець, з яким я коли-небудь грав. Було чудово мати його в команді у статусі капітана. Він був десяткою у всьому: поведінці, повазі, відданості, солідарності. Бускетс – взірець, безсумнівно, найкращий півзахисник в історії команди.
Барселона розпочинає нову еру. Сподіваюся, Гаві та Педрі перевершать нас. У нас є група з дуже хорошими футболістами", – висловився Хаві на прес-конференції.
Бускетс нещодавно оголосив, що покине каталонців, за яких виступає з 2005 року. В поточному сезоні півзахисник провів 39 матчів у всіх турнірах і відзначився чотирма асистами.
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