Каталонцы начали проявлять интерес к Маркосу Алонсо, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Аспиликуэта остается в Челси – удар по амбициям Барселоны нанес неожиданный пункт контракта

Несмотря на то, что 31-летний испанец уважительно относится к Челси, он стремится вернуться на родину этим летом. Барселона уже контактировала с Алонсо, чтобы узнать его стоимость и требования. В Каталонии его рассматривают как серьезного кандидата среди 3-4 вариантов усиления левого фланга обороны.

Напомним, Алонсо надевает синюю футболку с 2016 года. В этом сезоне Маркос провел 41 матч во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

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