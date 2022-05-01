Каталонці почали проявляти інтерес до Маркоса Алонсо, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Попри те, що 31-річний іспанець з повагою ставиться до Челсі, він прагне повернутись на батьківщину цього літа. Барселона вже контактувала з Алонсо, щоб дізнатись його вартість та вимоги. У Каталонії його розглядають як серйозного кандидата серед 3-4 варіантів на підсилення лівого флангу оборони.

Нагадаємо, Алонсо одягає синю футболку з 2016 року. Цього сезону Маркос провів 41 матч у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами й п'ятьма асистами.

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