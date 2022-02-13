35-летний защитник проводит свой 594-й поединок за первую команду "блаугранас".

"Послал бы всех нахр*н": Пике раскрыл план работы в должности президента Барселоны

Пике обошел бывшего напарника Карлеса Пуйоля и пробился в топ-5 за всю историю клуба. Впереди остаются Бускетс, Иньеста, Хави и Месси. До рекорда аргентинца в 778 матчей еще далеко.

Напомним, Пике воспитывался в структуре Барсы с 1999 года. С 2004 по 2008 он выступал за МЮ и Сарагосу, однако затем вернулся на Камп Ноу.

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