Пике обошел Пуйоля и ворвался в топ-5 гвардейцев Барселоны – рекорд Месси очень далеко
22:22 - Читати українською
Жерар Пике оформил особое достижение, выйдя на поединок против Эспаньола.
40’ Серхи Дардер
64’ Рауль Де Томас
Педри 2’
2’ Педри
40’ Серхи Дардер
64’ Рауль Де Томас
35-летний защитник проводит свой 594-й поединок за первую команду "блаугранас".
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Пике обошел бывшего напарника Карлеса Пуйоля и пробился в топ-5 за всю историю клуба. Впереди остаются Бускетс, Иньеста, Хави и Месси. До рекорда аргентинца в 778 матчей еще далеко.
Напомним, Пике воспитывался в структуре Барсы с 1999 года. С 2004 по 2008 он выступал за МЮ и Сарагосу, однако затем вернулся на Камп Ноу.
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