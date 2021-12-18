Барселона не могла выиграть 4 матча подряд (даже товарищеский Кубок Марадоны против Боки не подчинился), но соперник для остановки серии был удобен – борющийся за выживание Эльче. Появление новых имен в основе каталонцев уже стало традицией при Хави. В этот раз шанс выйти со старта получил 22-летний форвард Ферран Ютгла, который на взрослом уровне мог похвастаться только одной минутой против Осасуны. Компанию в тройке нападения ему составили 20-летний Эззалзули и 24-летний "ветеран" Дембеле.

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Именно Ферран должен был открыть счет уже на 2-й минуте, но перед точным ударом залез в офсайд. В конце концов гол от молодого нападающего никуда не делся. На 16-й минуте он головой замкнул навес Дембеле с углового. Прошло 3 минуты, и перевес Барселоны удвоил другой выпускник академии – Гави. 17-летний хавбек красивым финтом убрал опекуна в центре поля, обошел еще одного на подступах к штрафной и бильярдно пробил под левую стойку.

Детский сад Хави сверхмощно провел половину тайма и имел шансы довести счет до значительно большего. Впрочем, постепенно Эльче пришел в себя. Лукас Перес рвался на рандеву с голкипером, но его срезал Араухо – арбитр проигнорировал эпизод. Перед перерывом Гави должен был делать дубль, однако с близкого расстояния попал в защитника.

Ощутимое преимущество ничего не гарантировало Барселоне, ведь команда еще под руководством Серхи Бархуана упускала 3:0 с Сельтой. Похожая история повторялась сейчас. Первый звоночек раздался уже в дебюте второй половины, когда Альба ошибочно вывел Лукаса на убийственную позицию – экс-звезда Карпат неудачно перекинул тер Штегена. Ельче даже не думал разочаровываться, устроив камбэк за 2 минуты! Героем "бело-зеленых" стал Тете Моренте, который сначала забил сам, а затем идеально навесил на голову Мильи. Следует обратить внимание на крайне неудачные действия обрезавшегося и потерявшего своего игрока Араухо.

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Хави потерпел 10 минут и решил укрепить центр поля – Нико заменил Феррана. Почти сразу "джокер" мог забивать, но защитник Эльче героически подстраховал голкипера на линии ворот. После этого момента Барса почти ничего не создавала, подтверждая беспокойство по поводу физической готовности. Игроки обеих команд начали срывать атаки откровенными фолами и хватать желтые карточки.

Взрыв произошел на 85-й минуте. Гениальный Гави прорвался в штрафную и выкатил передачу на Нико – этот удар уже не мог отразить никто. Игроки Эльче апеллировали по поводу минимального офсайда у ассистента, однако VAR их не "послушал". Барселона удержала победу и по крайней мере временно вырвалась на седьмую строчку. Отставание от зоны ЛЧ составляет 3 очка, но 15 пунктов от Реала не дают фанатам "блаугранас" впадать в эйфорию.

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