"Хави сказал, что Барса все еще может выиграть титул? Сейчас они – не наш прямой конкурент, ведь есть команды, которые расположены к нам гораздо ближе.

Хави: Нельзя исключать шансы Барселоны на победу в Ла Лиге

Впрочем, у Хави достаточно качеств, чтобы поднять команду. Будь я тренером Барселоны, то говорил бы то же, что и он", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Реал с 8 очками отрыва над Севильей возглавляет таблицу Примеры. Барселона расположена на восьмой строчке, отставая от мадридцев на 18 очков.

Реал обыграл Атлетико в дерби – очередная победа на классе превращает "сливочных" в фаворитов борьбы за чемпионство