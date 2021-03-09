Барселона может вернуть Вальдеса – Лапорта нашел должность для легендарного вратаря
17:54 - Читати українською
Экс-голкипер Барселоны Виктор Вальдес получит предложение от бывшего клуба.
Новоиспеченный президент Барселоны Жоан Лапорта пригласит Виктора Вальдеса в тренерский штаб каталонского клуба, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Лапорта определился с приоритетными трансферами Барселоны после победы на выборах президента
Сейчас 39-летний испанец возглавляет команду Орта из третьего испанского дивизиона. В 2019 году Вальдес работал тренером молодежки каталонского клуба, но был уволен через три месяца.
Напомним, Виктор Вальдес является легендой Барсы, он защищал цвета "блаугранас" в 2002-2014 годах.
Барселона "виграла" дербі Мадрида, Баварія прибила Дортмунд, Сульшер шокував Пепа і перевершив Фергюсона – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter