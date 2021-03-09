Новоиспеченный президент Барселоны Жоан Лапорта пригласит Виктора Вальдеса в тренерский штаб каталонского клуба, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Лапорта определился с приоритетными трансферами Барселоны после победы на выборах президента

Сейчас 39-летний испанец возглавляет команду Орта из третьего испанского дивизиона. В 2019 году Вальдес работал тренером молодежки каталонского клуба, но был уволен через три месяца.

Напомним, Виктор Вальдес является легендой Барсы, он защищал цвета "блаугранас" в 2002-2014 годах.

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