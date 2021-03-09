Новоспечений президент Барселони Жоан Лапорта запросить Віктора Вальдеса у тренерський штаб каталонського клубу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Зараз 39-річний іспанець очолює команду Орта з третього іспанського дивізіону. У 2019 році Вальдес працював тренером молодіжки каталонського клубу, але був звільнений через три місяці.

Нагадаємо, Віктор Вальдес є легендою Барси, він захищав кольори "блаугранас" у 2002-2014 роках.

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