Главными целями Лапорты стали Дэвид Алаба и Серхио Агуэро, у которых летом заканчиваются действующие контракты с Баварией и Манчестер Сити соответственно, сообщает Mundo Deportivo.

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Представители Алабы уже контактировали с президентом Барселоны и заверили, что еще не подписали ничего с мадридским Реалом, а также подчеркнули заинтересованность австрийца именно в переходе к "блаугранас". Отмечается, что стороны достигли устной договоренности.

Агуэро же является хорошим другом Месси, что является козырем в переговорах. В этом сезоне Серхио мало времени провел на футбольном поле из-за травм, однако остается серьезной боевой единицей в атаке и может стать новой "девяткой" каталонцев. Аргентинец даже готов на понижение зарплаты, однако хочет получить трансферный бонус.

Также Барселона имеет предварительную договоренность с защитником Манчестер Сити Эриком Гарсией. Впрочем, его трансфер еще под вопросом, ведь новое руководство клуба должно окончательно утвердить переход.

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