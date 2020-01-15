Барселона может вернуть Коутинью из Баварии – бразилец нужен Сетьену

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо может вернуться в чемпионат Испании.

27-летний футболист выступает за Баварию на правах однолетней аренды. "Блаугранас" могут досрочно вернуть Коутинью, поскольку в его услугах заинтересован новый главный тренер команды Кике Сетьен, информирует Cadena Ser.

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Напомним, Коутинью перешел в Барселону в январе 2018 года из Ливерпуля за 120 млн евро. Однако бразилец не имел гарантированного места в основе команды Эрнесто Вальверде, поэтому перед началом текущего сезона отправился в аренду в Баварию. За мюнхенский клуб бразилец пока сыграл 22 матча, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.

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