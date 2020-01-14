Сетьен – о назначении в Барселону: Вчера я пас коров в селе, а сегодня тренирую лучших игроков в мире

Испанский наставник Кике Сетьен дал свою первую пресс-конференцию на посту наставника Барселоны.

"Этот клуб уже имеет чрезвычайный состав. Я не знаю всех игроков очень хорошо. Никогда никому нельзя расслабляться. У меня нет проблем с тем, чтобы привлекать молодых игроков. Если они играют и получают минуты, это потому, что они этого заслуживают.

Барселона подписала контракт с Сетьеном по странной схеме

Я пришел сюда с огромной энергией, мне совершенно ясно, что такое Барселона. Я абсолютно убежден, что могу передать игрокам свое видение футбола. Последние годы эта команда заставляла наслаждаться их игрой. У меня очень четкие идеи. Я слушаю всех, но важно донести то, во что я верю. Моя цель – выиграть все: Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок.

Я очень ценю работу Вальверде, ценю его образ жизни и его принципы. Я попробую связаться с ним, в его работе есть много вещей, которые будут полезными для нас. Я хочу поблагодарить его за то, что он оставил мне команду, которая является лидером Ла Лиги.

Я буду тренировать лучшего игрока мира – Месси... Я все еще не полностью осознаю то, что переживаю. Я не представлял подобного даже в своих мечтах. Для меня это особенный день. Вчера я пас коров в селе, а сегодня тренирую лучших игроков в мире. Чтобы принять это предложение, мне понадобилось всего 5 минут", – сказал Сетьен.

Культ Месси, отрезанные пальцы ради Кройфа и автограф Бускетса – Барселону возглавил тренер с ДНК каталонцев