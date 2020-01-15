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Барселона може повернути Коутінью з Баварії – бразилець потрібен Сетьєну

15 січня 09:33 1663 Читать на русском
Барселона може повернути Коутінью з Баварії – бразилець потрібен Сетьєну
Філіппе Коутінью / Eurosport

Бразильський півзахисник Філіппе Коутінью може повернутися у чемпіонат Іспанії.

27-річний футболіст виступає за Баварію на правах однорічної оренди. "Блаугранас" можуть достроково повернути Коутінью, оскільки у його послугах зацікавлений новий головний тренер команди Кіке Сетьєн, інформує Cadena Ser.

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Нагадаємо, Коутінью перейшов у Барселону в січні 2018 року з Ліверпуля за 120 млн євро. Однак бразилець не мав гарантованого місця в основі команди Ернесто Вальверде, тому перед початком поточного сезону вирушив в оренду у Баварію. За мюнхенський клуб бразилець наразі зіграв 22 матчі, забив 7 голів та віддав 7 гольових передач.

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