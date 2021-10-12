Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд все еще остается в списке интересов Барселоны, несмотря на финансовые проблемы "блаугранас".

Барселона имеет предложения от нескольких инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу приобрести Холанда, сообщает Diario Sport.

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Президент клуба Жоан Лапорта встречался с отцом и агентом футболиста летом относительно будущего трансфера. Впрочем, даже с помощью инвестиционных фондов Барселона имеет проблему с большой зарплатой норвежского форварда.

Отметим, что Холанд в текущем сезоне провел 8 матчей в составе Боруссии Д, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

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