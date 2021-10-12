Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд все ще залишається у списку інтересів Барселони попри фінансові проблеми "блаугранас".

Барселона має пропозиції від кількох інвестиційних фондів, які готові допомогти клубу придбати Холанда, повідомляє Diario Sport.

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Президент клубу Жоан Лапорта зустрічався з батьком та агентом футболіста влітку стосовно майбутнього трансферу. Втім, навіть за допомоги інвестиційних фондів Барселона має проблему з великою зарплатнею норвезького форварда.

Відзначимо, що Холанд у поточному сезоні провів 8 матчів у складі Борусії Д, у яких забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.

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