"Сине-гранатовые" рассматривают вариант подписания Мохамеда Салаха, который не может согласовать новый контракт с Ливерпулем.

Президент "кулес" Жоан Лапорта пообещал Хави, что летом подпишет форварда топ-класса. Приоритетом остается Эрлинг Холанд, однако оформить трансфер нападающего Боруссии будет сложно. На него претендует и Манчестер Сити, которого считают фаворитом.

Барселона, которая не может тягаться с "горожанами" в финансах, осознает сложность трансфера Холанда и ищет альтернативу. Если норвежец не переедет на Камп Ноу, то фаворитом Барселоны станет Мохамед Салах. Лапорта и Хави считают его идеальным кандидатом, даже с учетом того, что египтянин не является классическим центрфорвардом. Впрочем, его универсализм гарантирует 25-30 голов за сезон.

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Хотя нападающему Ливерпуля уже 29, в Барсе уверены, что Салах может провести на высоком уровне еще 3-4 сезона. Важным фактором является и сумма трансфера – египтянин обойдется значительно дешевле Холанда. Речь идет примерно о 60 млн евро, а форвард получит 100 млн за 4-летний контракт. Первые контакты между сторонами уже прошли. Окружение Салаха положительно воспринимает вероятный переход.

Если же не получится и с Мохамедом, то Барса рассмотрит вариант с Робертом Левандовски или Ромелу Лукаку, сообщает AS.

Салах выступает за Ливерпуль с 2017-го, перейдя из Ромы за 42 млн евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Мохамед забил 28 голов в 35 матчах.

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