"Синьо-гранатові" розглядають варіант підписання Мохамеда Салаха, який не може узгодити новий контракт з Ліверпулем.

Президент "кулес" Жоан Лапорта пообіцяв Хаві, що влітку підпише форварда топ-класу. Пріоритетом залишається Ерлінг Холанд, проте оформити трансфер нападника Борусії буде складно. На нього претендує і Манчестер Сіті, якого наразі вважають фаворитом.

Барселона, яка не може тягатися з "містянами" у фінансах, усвідомлює складність трансферу Холанда і шукає альтернативу. Якщо норвежець таки не переїде на Камп Ноу, то фаворитом Барселони стане Мохамед Салах. Лапорта і Хаві вважають його ідеальним кандидатом, навіть з урахуванням того, що єгиптянин не є класичним центрфорвардом. Втім, його універсалізм гарантує 25-30 голів за сезон.

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Хоча нападнику Ліверпуля вже 29, у Барсі впевнені, що Салах може провести на високому рівні ще 3-4 сезони. Важливим фактором є і сума трансферу – єгиптянин обійдеться значно дешевше, ніж Холанд. Мова йде приблизно про 60 млн євро, а форвард отримає 100 млн за 4-річний контракт. Перші контакти між сторонами вже відбулися. Оточення Салаха позитивно сприймає можливий перехід.

Якщо ж не вийде і з Мохамедом, то тоді Барса розгляне варіант з Робертом Лєвандовскі чи Ромелу Лукаку, повідомляє AS.

Салах виступає за Ліверпуль з 2017-го, перейшовши з Роми за 42 млн євро. Його контракт розрахований до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні Мохамед забив 28 голів у 35-ти матчах.

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