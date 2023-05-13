Одним из направлений для 35-летнего чемпиона мира может стать Барселона, сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport.

Ювентус готовит трансферную революцию – 6 игроков на выход, 4 позиции для усиления

Ювентус готов предложить Ди Марии новый контракт, но ветеран еще не принял окончательное решение. Барселона ищет "чистого" левого вингера за скромные деньги, и аргентинец как раз вписывается в эти критерии. Каталонцы еще год назад рассматривали вариант с подписанием экс-звезды Реала, но в конце концов отказались от этой идеи. В ближайшее лето переговоры могут возобновиться, ведь сам Анхель открыт к возвращению в Испанию.

Ди Мария был одним из главных героев победы Аргентины на ЧМ, а также проводит очередной качественный клубный сезон – 8 голов и 7 ассистов в 35 матчах.

Звездный дуэт Реала, рекордсмен МЮ, чемпионы мира: топ-10 свободных агентов без форвардов