Півзахисник Анхель Ді Марія не проти знову опинитися в чемпіонаті Іспанії.

Одним з напрямків для 35-річного чемпіона світу може стати Барселона, інформує Sport.es з посиланням на Tuttosport.

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Ювентус готовий запропонувати Ді Марії новий контракт, але ветеран ще не ухвалив остаточне рішення. Барселона шукає "чистого" лівого вінгера за скромні гроші, і аргентинець якраз вписується у ці критерії. Каталонці ще рік тому розглядали варіант з підписанням екс-зірки Реала, але зрештою відмовились від цієї ідеї. Найближчого літа переговори можуть відновитись, адже сам Анхель відкритий до повернення в Іспанію.

Ді Марія був одним з головних героїв перемоги Аргентини на ЧС, а також проводить черговий якісний клубний сезон – 8 голів та 7 асистів у 35 матчах.

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