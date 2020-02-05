Барселона может подписать форварда Бетиса

Нападающий севильского Бетиса Лорен Морон попал в сферу интересов Барселоны, имеющей хронические проблемы в атакующей линии.

"Блаугранас" рассматривают вариант с подписанием 26-летнего форварда, сообщает Marca.

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Барса находится в поисках исполнителя из Ла Лиги, способного добавить опций в нападении после тяжелых травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Правила Королевской испанской футбольной федерации позволяют Барселоне из-за форс-мажора подписать одного игрока из чемпионата Испании вне трансферного окна.

Морон является наиболее вероятным вариантом, поскольку наставник каталонцев Кике Сетьен хорошо знаком с его возможностями. Клаусула форварда, предусмотренная контрактом с Бетисом, составляет 60 млн евро. Правда, Барселона может рассчитывать приобрести его за 30 млн.

В нынешнем сезоне Лерон Морон провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.

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