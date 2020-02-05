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Барселона може підписати форварда Бетіса

14:12 243 Читать на русском
Барселона може підписати форварда Бетіса
Лорен Морон / EFE

Нападник севільського Бетіса Лорен Морон потрапив до сфери зацікавлень Барселони, яка має хронічні проблеми в атакувальній лінії.

"Блаугранас" розглядають варіант із підписанням 26-річного форварда, повідомляє Marca.

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Барса перебуває у пошуках виконавця із Ла Ліги, який може додати опцій у нападі після важких травм Луїса Суареса та Усмана Дембеле. Правила Королівської іспанської футбольної федерації дозволяють Барселоні через форс-мажор підписати одного гравця з чемпіонату Іспанії поза межами трансферного вікна.

Морон є найвірогіднішим варіантом, оскільки керманич каталонців Кіке Сетьєн добре знайомий із його можливостями. Клаусула форварда, передбачена контракт із Бетісом, складає 60 млн євро. Щоправда, Барселона може сподіватися придбати його за 30 млн.

У нинішньому сезоні Лерон Морон провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів.

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Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Лорен Морон Лорен Морон Барселона Барселона Бетіс Бетіс Трансфери Барселони
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