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Бартомеу вызвал на ковер Абидаля из-за конфликта с Месси

10:34 52 Читати українською
Бартомеу вызвал на ковер Абидаля из-за конфликта с Месси
Бартомеу и Абидаль / ФК Барселона

Президент испанской Барселоны Хосеп Мария Бартомеу решил вмешаться в заочное противостояние главной примы клуба Лионеля Месси и технического секретаря Эрика Абидаля.

Босс "блаугранас" взялся тушить пламя конфликта внутри клуба, сообщает RAC1.

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Бартомеу запланировал встречу с Абидалем на утро среды. Серьезный разговор президента с техническим секретарем Барсы состоится сразу после прилета Бартомеу из деловой поездки. Накануне Абидаль дал интервью, в котором, среди прочего, назвал игроков Барселоны причиной отставки Вальверде. Ему через соцсети взялся ответить Месси, призвав назвать конкретные имена.

Напомним, что Эрнесто Вальверде был отправлен в отставку 13 января. В течение его пребывания на Камп Ноу периодически появлялась информация о слишком серьезном влиянии ветеранов команды на тренировочный процесс.

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Эрик Абидаль Эрик Абидаль Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу
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