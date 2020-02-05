Бартомеу вызвал на ковер Абидаля из-за конфликта с Месси

Президент испанской Барселоны Хосеп Мария Бартомеу решил вмешаться в заочное противостояние главной примы клуба Лионеля Месси и технического секретаря Эрика Абидаля.

Босс "блаугранас" взялся тушить пламя конфликта внутри клуба, сообщает RAC1.

Месси публично наехал на Абидаля из-за увольнения Вальверде – в Барселоне разгорелся скандал

Бартомеу запланировал встречу с Абидалем на утро среды. Серьезный разговор президента с техническим секретарем Барсы состоится сразу после прилета Бартомеу из деловой поездки. Накануне Абидаль дал интервью, в котором, среди прочего, назвал игроков Барселоны причиной отставки Вальверде. Ему через соцсети взялся ответить Месси, призвав назвать конкретные имена.

Напомним, что Эрнесто Вальверде был отправлен в отставку 13 января. В течение его пребывания на Камп Ноу периодически появлялась информация о слишком серьезном влиянии ветеранов команды на тренировочный процесс.

Барселона оформила "найпринизливішу відставку тренера" – могли допомогти Україні, а взяли того, кого хотів Шахтар