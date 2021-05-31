Как известно, 22-летний Доннарумма станет свободным агентом, ведь не согласовал новый контракт с Миланом, а "россонери" уже подписали ему замену. Одним из вариантов для вратаря сборной Италии довольно неожиданно стала Барселона.

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По крайней мере, в лагере "сине-гранатовых" не исключают такой возможности. Основного кипера Барсы Марка-Андре тер-Штегена уже длительное время беспокоят проблемы с коленом, а резервный вратарь Норберто Нето хочет покинуть клуб, устав сидеть за спиной немца. Подписание Доннаруммы на правах свободного агента является отличной рыночной возможностью, которую Барса обязательно рассмотрит, информирует Mundo Deportivo, ссылаясь на собственные источники в клубе.

Однако есть и несколько преград для потенциального перехода итальянца. Это его зарплата (Мино Райола требует минимум 10-12 млн евро в год для своего клиента), а также наличие серьезных конкурентов – ПСЖ и Ювентуса. "Старая синьора" считается фаворитом на подписание итальянца, а стороны уже якобы даже согласовали условия личного контракта.

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