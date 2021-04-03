Президент "блаугранас" Жоан Лапорта хочет, чтобы больше клубных воспитанников играли в основе.

Барселона может отказаться от подписания контракта с полузащитником Ливерпуля Джорджиньо Вейналдумом, который летом станет свободным агентом.

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Сложная финансовая ситуация может не позволить каталонцам осуществить трансфер. Вместо этого руководство "сине-гранатовых" хочет обсудить с главным тренером команды Рональдом Куманом и его штабом перевод 18-летнего хавбека Илайша Мориба в главную команду на постоянной основе, сообщает Sky Sports.

Президент Барселоны Жоан Лапорта хочет, чтобы работа с воспитанниками клубной академии снова стала приоритетом.

Напомним, Мориба дебютировал в основе каталонцев в январе и за это время провел в Ла Лиге 5 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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