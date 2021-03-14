Каталонский гранд стремится защитить своих воспитанников от посягательств других клубов гигантской клаусулой.

Илайш Мориба эффектно ворвался в первую команду Барселоны в конце января. 18-летний хавбек уже провел 6 матчей, в которых забил гол и отдал два ассиста. Неудивительно, что клуб хочет связать будущее с этим исполнителем.

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Контракт Морибы с Барсой рассчитан до конца следующего сезона. Каталонцы уже предлагают ему новое соглашение, но проблемой стала клаусула, сообщает ESPN. Илайш хочет остаться в команде, но его агентов не устраивает сумма выкупа. Представители футболиста считают 150 млн евро слишком большой суммой.

К слову, свой действующий контракт Мориба подписал в 2019 году. На тот момент он стал самым высокооплачиваемым воспитанником академии Барсы, а клаусула составила 100 милионов евро.

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