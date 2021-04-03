Барселона може відмовитися від підписання контракту з півзахисником Ліверпуля Джорджініо Вейналдумом, який влітку стане вільним агентом.

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Складна фінансова ситуація може не дозволити каталонцям здійснити трансфер. Замість цього керівництво "синьо-гарантових" хоче обговорити з головним тренером команди Рональдом Куманом і його штабом переведення 18-річного хавбека Ілайша Моріба у головну команду на постійній основі, повідомляє Sky Sports.

Президент Барселони Жоан Лапорта хоче, щоб робота з вихованцями клубної академії знову стала пріоритетом.

Нагадаємо, Моріба дебютував в основі каталонців у січні і за цей час провів в Ла Лізі 5 матчів, в яких забив один гол і віддав три результативні передачі.

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