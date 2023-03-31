"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об ответных матчах четвертьфиналов женской Лиги чемпионов. Борьбу за трофей продолжают Барселона, Арсенал, Вольфсбург и Челси.

Лига чемпионов, 1/4 финала. Ответные матчи

Вольфсбург – ПСЖ – 1:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Попп, 20 – Диани, 30

Челси – Лион – 1:2, 4:3 пен. (первый матч – 1:0)

Голы: Мьельде, 120+8 (пен) – Жиль, 77, Дабриц, 110

Барселона – Рома – 5:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Рольфо, 11, 45+2, Мапи Леон, 33, Ошоала, 46, Гихарро, 53 – Сертурини, 58

Арсенал – Бавария – 2:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Леонхардсен-Монум, 20, Блакстениус, 26

ПСЖ пытался отыграть домашнее поражение от Вольфсбурга. Именно парижанки забили быстрый гол, который отменили из-за офсайда. На 20-й минуте мяч влетел уже в ворота французской команды – Александра Попп в касание точно пробила под перекладину. Правда, гости быстро отыгрались – второй точный удар Диани все-таки засчитали.

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На старте второго тайма Попп должна была снова выводить Вольфсбург вперед, но попала в стойку с двух метров! Безумный промах. Выход один на один немки тоже не использовали. Ближе к концу игры ПСЖ создал несколько хороших моментов, чтобы выйти вперед, но счет больше не изменился. 1:1 – ничья, выведшая Вольфсбург в полуфинал.

Лион, являющийся действующим обладателем трофея, приехал на Стемфорд Бридж после домашнего поражения от Челси. Английская команда могла забивать уже в дебюте, но Керр не реализовала выход один на один. Первый тайм в Лондоне завершился нулями. Они же держались до 77-й минуты, но Жиль вывела Лион вперед, переправив мяч в сетку. Экстра-тайм. На 110-й минуте Ада Хегерберг прострелила в штрафную, а Сара Дабриц несколько неловким ударом поразила дальний угол.

На последних секундах игры Лорен Джеймс – сестра защитника Челси Риса Джеймса – заработала пенальти для "синих". Рефери сначала не увидела фола, но после повтора изменила решение. Реализованный на 128-й минуте 11-метровый перевел игру в серию пенальти. В ней вратарь Челси Анн-Катрин Бергер отразила два удара и вывела лондонскую команду в полуфинал. Лион сложил полномочия победителя Лиги чемпионов.

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Барселона после минимальной победы на Стадио Олимпико разбила Рому на Комп Ноу. "Джалоросси" получили три мяча еще до перерыва, а во втором тайме "блаугранас", игравшие без лучшей футболистки мира Алексии Путельяс, довели счет до непристойных 5:0. Лишь после этого девушки Барсы позволили соперницам забить хотя бы гол престижа, который на судьбу игры совершенно не повлиял. 5:1 – испанская команда в шестой раз подряд вышла в полуфинал, где сыграет против Челси.

Арсенал проиграл Баварии первый поединок, но неожиданно взял реванш в родных стенах. На 20-й минуте Фрида Леонхардсен-Монум безумным ударом поразила дальнюю девятку, а еще через 6 минут "канонирки" забили еще раз. Бавария не смогла хотя бы сократить отставание и завершила борьбу за трофей. 2:0 – Арсенал вышел в полуфинал, где сыграет с Вольфсбургом.

Полуфинальные пары ЛЧ 2022/23 среди женщин:

Челси – Барселона

Вольфсбург – Арсенал.

Матчи 1/2 финала женской Лиги чемпионов запланированы на 22/23 и 29/30 апреля. Финал состоится 3 июня в Эйндховене.