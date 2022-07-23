"Це складне питання, тому що я не впевнений, чи хочу давати Аспі те, чого хоче він. У певний момент йдеться про наші бажання. Можливо, Барселона мене дещо дратує своїм переслідуванням.

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Я щойно порівняв, як довго ми боролися за Кулібалі, який є гравцем національної збірної і приблизно того ж віку. Він був дуже важливим гравцем для Наполі, а ми маємо гравця збірної Іспанії, який є капітаном Челсі. Я бачу його, можливо, на тому ж рівні, що й Каліду, але Барселона не бачить.

Ми не так багато думаємо про інші клуби. Основна увага приділяється нам і нашим потребам. Я сказав це йому, хоча розумію його прагнення на особистому та кар'єрному рівні. Але моя роль полягає не в тому, щоб втілювати забаганки гравців. Я менеджер Челсі, який хоче робити те, що краще для Челсі. Йому це не подобається, але він розуміє. Аспі тяжко, бо інший клуб постійно поряд з ним. Першого вересня, коли все заспокоїться, він зможе грати на своєму найвищому рівні", – цитує Тухеля Goal.

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