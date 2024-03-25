"Он очень хорошо физически и очень силен психологически, ждет возможности, чтобы продемонстрировать это на поле. Роке не уйдет в аренду. Он очень любит и уважает свою работу. Витор также понимает ситуацию, но я думаю, что в некоторых играх он мог бы сыграть больше.

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На данный момент есть очередь из клубов, которые готовы подписать его за 50 миллионов. Барселона заплатила лишь 10 млн. Они платят пять миллионов каждые шесть месяцев, пока не достигнут общей суммы в 31 миллион, которые должны выплатить. И чтобы соответствовать всем переменным, Витор должен быть стартером. Если он будет играть за Барселону в возрасте 20 лет, его цена точно будет 200 миллионов.

Бонусы? Барселона заплатит один миллион, если он выиграет "Золотой мяч" и два-три за то, если попадет в тройку лучших в ФИФА", – цитирует агента AS.

Напомним, Витор Роке присоединился к "кулес" зимой 2024 года. Всего он отыграл в чемпионате Испании 205 минут, забив два гола. Бразилец не дебютировал за Барселону в Лиге чемпионов.

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