"Він дуже добре почувається фізично і дуже сильний психологічно. Вітор чекає можливості, щоб продемонструвати це на полі. Роке не піде в оренду. Він дуже любить і поважає свою роботу. Він також розуміє ситуацію, але я думаю, що в деяких іграх він міг би зіграти більше.

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На цей час є черга з клубів, які готові підписати його за 50 мільйонів. Барселона заплатила лише 10 млн. Вони платять п'ять мільйонів кожні шість місяців, поки не досягнуть загальної суми в 31 мільйон, які мають виплатити. І щоб відповідати всім змінним, Вітор повинен бути стартером. Якщо він буде гратиме за Барселону у віці 20 років, його ціна точно буде 200 мільйонів.

Бонуси? Барселона заплатить один мільйон, якщо він виграє "Золотий м'яч" і два-три за те, якщо потрапить в трійку найкращих у ФІФА", – цитує агента AS.

Нагадаємо, Вітор Роке приєднався до "кулес" взимку 2024 року. Загалом він відіграв у чемпіонаті Іспанії 205 хвилин, забивши два голи. Бразилець не дебютував за Барселону в Лізі чемпіонів.

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