Барселона позбудеться Люка де Йонга вже взимку – знайшовся несподіваний покупець
19:51 - Читать на русском
Форвард Барселони Люк де Йонг, права на якого належать Севільї, найближчим часом має покинути іспанську Ла Лігу.
Севілья, яка володіє правами на нідерландця, прийняла пропозицію від Фенербахче, повідомляє Mundo Deportivo.
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"Блаугранас" планують розірвати угоду з де Йонгом вже цієї зими, а сама Севілья також не має планів щодо нападника. Фенербахче ж вивчає можливість його підписати, аби підсилити атакувальний потенціал команди.
Додамо, що Люк де Йонг приєднався до Барселони минулого літа, провів за команду 11 матчів, у яких забив 1 гол.
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