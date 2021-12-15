Форвард Барселони Люк де Йонг, права на якого належать Севільї, найближчим часом має покинути іспанську Ла Лігу.

Люк де Йонг / фото з відкритих джерел

Севілья, яка володіє правами на нідерландця, прийняла пропозицію від Фенербахче, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Блаугранас" планують розірвати угоду з де Йонгом вже цієї зими, а сама Севілья також не має планів щодо нападника. Фенербахче ж вивчає можливість його підписати, аби підсилити атакувальний потенціал команди.

Додамо, що Люк де Йонг приєднався до Барселони минулого літа, провів за команду 11 матчів, у яких забив 1 гол.

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