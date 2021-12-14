Барселона и Бока Хуниорс встречались в рамках товарищеского матча. Читайте отчет поединка на Футбол 24.

Кубок Марадоны

Барселона – Бока Хуниорс – 1:1 (2:4 пен.)

Голы: Ютгла, 50 – Себальос, 77

Алвес рассмешил Хави на пресс-конференции, когда неожиданно погас весь свет: курьез дня

Барса уже три матча подряд не знает вкуса побед, поэтому победа в спарринге против Бока Хуниорс могла положительно повлиять на боевой дух команды Хави, но не сработало.

Каталонцы владели определенным преимуществом в течение большинства игрового времени и закономерно открыли счет на старте второго тайма. Замечательным дальним ударом отличился 22-летний Ферран Ютгла. Однако забитый мяч сбавил обороты "блаугранас", а игроки аргентинского клуба быстро наказали Барсу голом за расконцентрированность.

Победитель товарищеского матча решался в серии пенальти, где более фортовыми были именно футболисты Бока Хуниорс.

Памятной эта встреча стала для Дани Алвеса, для которого это был первый матч по возвращении. 38-летний бразилец провел на поле всю встречу и даже реализовал пенальти в серии 11-метровых.

Барселона в конце матча потеряла победу над Осасуной – "мароканский Месси" и проклятие последних минут