Прошлым летом каталонцы подписали баска на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он успел сыграть 16 матчей во всех турнирах. Теперь же Иньиго вынужден задуматься о своем будущем, ведь места в команде для него нет, сообщает Sport.es.

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Дело в том, что Барселона находится в сложном финансовом положении. Зимой зарегистрировать Витора Роке смогли только благодаря травме Гави, на следующий сезон такой опции не будет. Клубу нужно избавляться от игроков, чтобы можно было подписывать новичков и выполнять обязательства по уже имеющимся контрактам

Против Иньиго также кадровая ситуация на позиции. У Барсы перебор центрбеков, и это не учитывая Гарсию и Лангле, которые сейчас выступают в аренде за другие клубы. Преимущество Мартинеса заключается в том, что он – единственный левоногий центральный защитник в команде, но это не слишком сильный аргумент.