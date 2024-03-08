Минулого літа каталонці підписали баска на правах вільного агента. У нинішньому сезоні він встиг зіграти 16 матчів у всіх турнірах. Тепер же Іньїго змушений задуматися про своє майбутнє, адже місця в команді для нього немає, повідомляє Sport.es.

Барселона націлилася на форварда, який був виправданий у справі щодо зґвалтування

Річ у тім, що Барселона перебуває в складному фінансовому становищі. Взимку зареєструвати Вітора Роке змогли лише завдяки травмі Гаві, на наступний сезон такої опції не буде. Клубу потрібно позбуватися гравців, щоб можна було підписувати новачків та виконувати зобов'язання з уже наявних контрактів.

Проти Іньїго також кадрова ситуація на позиції. У Барси перебір центрбеків, і це не враховуючи Гарсію і Лангле, які наразі виступають в оренді за інші клуби. Перевага Мартінеса полягає в тому, що він – єдиний лівоногий центральний захисник у команді, але це не надто сильний аргумент.