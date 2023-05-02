Рассмотрение "дела Негрейры" затягивается и пока неизвестно, какие санкции может получить каталонский клуб. Несмотря на то, что встреча президента Барселоны Лапорты с главой УЕФА Александером Чеферином прошла достаточно положительно, высший европейский орган все еще не принял решения по испанскому клубу.

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Как сообщает Marca со ссылкой на передачу Onze на Televisión de Catalunya, каталонский клуб провел исследование, чтобы выяснить, сможет ли он играть в соревнованиях вне Европы, если их дисквалифицируют из еврокубков. "Блаугранас" могут попытаться принять участие в каком-нибудь международном турнире как приглашенная команда и получить достаточно большую сумму денег. Внимание Барселоны в основном приковано к соревнованиям в Азии.

Это не единственный вариант, рассматриваемый руководством каталонского клуба. Изучается возможность играть в другой европейской лиге в случае санкций в Испании.

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