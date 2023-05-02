Розгляд "справи Негрейри" затягується і поки не відомо, які санкції може отримати каталонський клуб. Попри те, що зустріч президента Барселони Лапорти з главою УЄФА Александером Чеферіном пройшла досить позитивно, вищий європейський орган все ще не ухвалив рішення щодо іспанського клубу.

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Як повідомляє Marca з посиланням на передачу Onze на Televisión de Catalunya, каталонський клуб провів дослідження, щоб з'ясувати, чи зможе він грати в змаганнях поза Європою, якщо їх дискваліфікують із єврокубків. "Блаугранас" можуть спробувати взяти участь у якомусь міжнародному турнірі як запрошена команда й отримати досить велику суму грошей. Увага Барселони здебільшого прикута до змагань в Азії.

Це не єдиний варіант, який розглядає керівництво каталонського клубу. Вивчається також можливість грати в іншій європейській лізі в разі санкцій в Іспанії.

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