Защитник Аякса Нуссаир Мазрауи привлек к своей персоне внимание двух испанских грандов.

Барселона находится в активных поисках правого защитника, поэтому обратила внимание на Мазрауи. Технические специалисты "блаугранас" уже длительное время следят за ним, сообщает Sport.es .

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Манит католонцев и возможность подписать Нуссаира совершенно бесплатно – его контракт с Аяксом истекает в конце текущего сезона, а новый подписывать он пока не собирается. Но Барселоне еще предстоит выдержать ожесточенную конкуренцию с Реалом. Мадридцы тоже заинтересованы в подписании 24-летнего марокканца.

Нуссаир Мазрауи, который является воспитанником Аякса, прекрасно проводит текущий сезон (16 матчей, 4 гола и 3 ассиста) и является одним из ключевых игроков в команде Эрика Тен Хага.

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