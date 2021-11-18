Захисник Аякса Нуссаїр Мазрауї привернув до своєї персони увагу двох іспанських грандів.

Барселона перебуває в активних пошуках правого оборонця, через що звернула увагу на Мазрауї. Технічні фахівці "блаугранас" вже тривалий час стежать за ним, повідомляє Sport.es.

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Манить католонців і можливість підписати Нуссаїра абсолютно безкоштовно – його контракт з Аяксом завершується наприкінці поточного сезону, а новий підписувати він поки не збирається. Втім, Барселоні ще треба буде витримати запеклу конкуренцію з Реалом. Мадридці теж зацікавлені у підписанні 24-річного марокканця.

Нуссаїр Мазрауї, який є вихованцем Аякса, чудово проводить поточний сезон (16 матчів, 4 голи та 3 асисти) і є одним із ключових гравців у команді Еріка Тен Хага.

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