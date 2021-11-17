Каталонский коллектив, похоже, серьезно рассчитывает на Дани Алвеса, который является самым титулованным футболистом мира.

В контракте 38-летнего защитника прописана сумма отступных в 100 миллионов евро, сообщает RAC1 .

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Также в соглашении Алвеса, которое рассчитано до конца текущего сезона, есть опция продолжения сотрудничества. Если у Дани пойдет игра и все будет хорошо, то проблем с пролонгацией не будет никаких.

Напомним, "блаугранас" объявили о возвращении Дани Алвеса 12 ноября. 38-летний бразилец уже провел несколько тренировок под руководством Хави, но не сможет сыграть за каталонцев до открытия зимнего трансферного окна.

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