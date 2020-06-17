Барселона и Месси решили вопрос нового контракта – жесткое условие аргентинца останется

Барселона близка к продолжению соглашения с легендарным Лионелем Месси.

Нападающий должен подписать новый контракт по схеме 1+1, утверждает Mundo Deportivo.

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Такую же модель предусматривает и действующее соглашение до 2021 года. Месси всегда требует пункт, согласно которому он может покинуть клуб после завершения каждого сезона до 10 июня. Барселона не возражает против такого варианта и на этот раз – главная звезда останется до 2022-го с возможностью продления еще на один год.

Напомним, Месси присоединился к "блаугранас" в 2000 году, дебют за первую команду состоялся в 2003-м. В текущем сезоне лидер Барселоны провел 33 матчей, отличился 26 голами и 18 ассистами.

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