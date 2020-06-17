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Барселона і Мессі вирішили питання нового контракту – жорстка умова аргентинця залишиться

14:53 762 Читать на русском
Барселона і Мессі вирішили питання нового контракту – жорстка умова аргентинця залишиться
Ліонель Мессі / MD

Барселона близька до продовження угоди з легендарним Ліонелем Мессі.

Нападник повинен підписати новий контракт за схемою 1+1, стверджує Mundo Deportivo.

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Таку ж модель передбачає і чинна угода до 2021 року. Мессі завжди вимагає пункт, згідно з яким він може покинути клуб після завершення кожного сезону до 10 червня. Барселона не заперечує проти такого варіанту і цього разу – головна зірка залишиться до 2022-го з можливістю продовження ще на один рік.

Нагадаємо, Мессі приєднався до "блаугранас" у 2000 році, дебют за першу команду відбувся у 2003-му. У поточному сезоні лідер Барселони провів 33 матчів, відзначився 26 голами і 18 асистами.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія
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