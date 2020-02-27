Барселона и Манчестер Юнайтед хотят сорвать трансфер Вернера в Ливерпуль

Не только Ливерпуль хочет видеть форварда РБ Лейпциг Тимо Вернера в своем лагере.

В борьбу за Тимо Вернера вмешались Барселона и Манчестер Юнайтед, сообщает The Athletic.

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Оба гранда знают, что 23-летний немец мечтает выступать за Ливерпуль, который уже летом планирует подписать Тимо, поэтому будут пытаться переманить игрока более выгодным личным контрактом.

В текущем сезоне Бундеслиги Вернер провел 23 поединка и продемонстрировал впечатляющую статистику. Форвард отличился 21-м голом и 7-ю ассистами.

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