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Барселона и Манчестер Юнайтед хотят сорвать трансфер Вернера в Ливерпуль

18:21 142 Читати українською
Барселона и Манчестер Юнайтед хотят сорвать трансфер Вернера в Ливерпуль
Тимо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Не только Ливерпуль хочет видеть форварда РБ Лейпциг Тимо Вернера в своем лагере.

В борьбу за Тимо Вернера вмешались Барселона и Манчестер Юнайтед, сообщает The Athletic.

Ливерпуль конкретизировал предложение по Вернеру – известна будущая зарплата немца в мерсисайдском клубе

Оба гранда знают, что 23-летний немец мечтает выступать за Ливерпуль, который уже летом планирует подписать Тимо, поэтому будут пытаться переманить игрока более выгодным личным контрактом.

В текущем сезоне Бундеслиги Вернер провел 23 поединка и продемонстрировал впечатляющую статистику. Форвард отличился 21-м голом и 7-ю ассистами.

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