toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Барселона та Манчестер Юнайтед хочуть зірвати трансфер Вернера у Ліверпуль

18:21 778 Читать на русском
Барселона та Манчестер Юнайтед хочуть зірвати трансфер Вернера у Ліверпуль
Тімо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Не лише Ліверпуль хоче бачити форварда РБ Лейпциг Тімо Вернера у своєму таборі.

У боротьбу за Тімо Вернера втрутились Барселона та Манчестер Юнайтед, повідомляє The Athletic.

Ліверпуль конкретизував пропозицію по Вернеру – відома майбутня зарплата німця у мерсисайдському клубі

Обидва гранди знають, що 23-річний німець мріє виступати за Ліверпуль, який вже влітку планує підписати Тімо, тому намагатимуться переманити гравця більш вигідним особистим контрактом.

В поточному сезоні Бундесліги Вернер провів 23 поєдинки та продемонстрував вражаючу статистику. Форвард відзначився 21-м голом та 7-ма асистами.

Барселона та Брейтвейт: навіщо данець "блаугранас", його сильні сторони, конкуренти і чому цей перехід – гроші на вітер

blog_ava
Манчестер Сіті здобув перемогу над Реалом у Мадриді: тактичний успіх Пепа, суперкорисний Жезус та зірковий Де Брюйне
03:54
10414
Теги
Барселона Барселона Трансфери Трансфери Барселони Тімо Вернер Тімо Вернер Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансфери Ліверпуля Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Німеччини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
9
хв
Бенфіка
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук