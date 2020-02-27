Барселона та Манчестер Юнайтед хочуть зірвати трансфер Вернера у Ліверпуль

Не лише Ліверпуль хоче бачити форварда РБ Лейпциг Тімо Вернера у своєму таборі.

У боротьбу за Тімо Вернера втрутились Барселона та Манчестер Юнайтед, повідомляє The Athletic.

Ліверпуль конкретизував пропозицію по Вернеру – відома майбутня зарплата німця у мерсисайдському клубі

Обидва гранди знають, що 23-річний німець мріє виступати за Ліверпуль, який вже влітку планує підписати Тімо, тому намагатимуться переманити гравця більш вигідним особистим контрактом.

В поточному сезоні Бундесліги Вернер провів 23 поєдинки та продемонстрував вражаючу статистику. Форвард відзначився 21-м голом та 7-ма асистами.

Барселона та Брейтвейт: навіщо данець "блаугранас", його сильні сторони, конкуренти і чому цей перехід – гроші на вітер