Ливерпуль конкретизировал предложение по Вернеру – известна будущая зарплата немца в мерсисайдском клубе

"Красные" продолжают работу над трансфером нападающего сборной Германии.

Форвард немецкого РБ Лейпциг Тимо Вернер все ближе к переходу на Энфилд, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Николо Скира.

Вернер прокомментировал возможный трансфер в Ливерпуль

Ливерпуль ведет предментний диалог с немецким клубом и стороны находятся на финальной стадии переговоров. Мерсисайдцы готовы предложить 23-летнему нападающему контракт до конца сезона-2024/2025 с годовой зарплатой в 8 млн евро плюс бонусы.

Напомним, ранее стало известно, что команда Клоппа готова заплатить за Тимо Вернера сумму отступных, которая составляет 58 млн евро. Однако, это надо сделать до апреля, иначе компенсация значительно возрастет.

К слову, в текущем сезоне Тимо Вернер сыграл в 23 матчах Бундеслиги, в которых забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.

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