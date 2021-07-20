Барселона и Ювентус не контактировали по Гризманну, – журналист
Ювентус настроен сохранить в своем лагере Пауло Дибалу.
В лагерях Юве и Барсы отрицали факт переговоров по обмену нападающего Пауло Дибалы на Антуана Гризманна, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
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В противовес этим слухам, туринцы заверили, что намерены обсудить продление контракта с аргентинским форвардом.
Барселона заинтересована в трансфере Гризманна, ведь от продажи француза будет зависеть финансовая ситуация в клубе, а соответственно и сохранение в каталонском лагере Лионеля Месси.
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