В лагерях Юве и Барсы отрицали факт переговоров по обмену нападающего Пауло Дибалы на Антуана Гризманна, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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В противовес этим слухам, туринцы заверили, что намерены обсудить продление контракта с аргентинским форвардом.

Барселона заинтересована в трансфере Гризманна, ведь от продажи француза будет зависеть финансовая ситуация в клубе, а соответственно и сохранение в каталонском лагере Лионеля Месси.

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