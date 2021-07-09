Барселона готова к продаже Антуана Гризманна, если команда получит соответствующее предложение, сообщает Fichajes.

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"Для меня Гризманн очень важный игрок. Но я повторюсь, я не знаю, какие решения будут приняты руководством. Важно то, чтоб Лео остался с нами", – отреагировал на слухи наставник Барсы Рональд Куман.

Источник уверяет, что Манчестер Сити является вероятным претендентом на 30-летнего француза, а тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже даже разговаривал с Антуаном относительно его будущего.

Напомним, в 2019-м каталонцы заплатили Атлетико за Гризманна 120 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги нападающий провел 36 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 7-ю ассистами.

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